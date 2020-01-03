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Brescia, Miha Zajc'a talip oldu

İtalya Ligi ekiplerinden Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.

03.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:32
Brescia, Miha Zajc'a talip oldu

Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, 'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu. basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.

Kaynak: Hürriyet

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