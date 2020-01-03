Brescia, Miha Zajc'a talip oldu

03.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:32

Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.