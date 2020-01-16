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Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek

Ricardo Rodriguez transferi için oyuncu ve Milan'la anlaşan Fenerbahçe'de yöneticiler, İsviçreli oyuncunun transferini resmileştirmek için İtalya'ya gittiğinde Miha Zajc'ın transferi için Brescia ile masaya oturacak. Birkaç gün içinde Zajc transferinin sonuçlanması ve Sloven oyuncunun yeniden Serie A'da forma giymesi bekleniyor.

16.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:26
Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek

'de 'ın kadroda düşünmediği Sloven yıldız Miha Zajc'ın ayrılığı çok yakın.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçeli idarecilerin Ricardo Rodriguez transferini bitirmek için İtalya'ya gittiklerinde, Miha Zajc için Brescia yöneticileriyle görüşeceğini ve transferi bitireceklerini söyledi.

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DUYURULACAK

Brescia'nın bu transferde ısrarcı olduğu ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Zajc transferini duyuracağı ifade edildi.

Zajc böylece, 1,5 yıl sonra Serie A'ya geri dönmüş olacak. 25 yaşındaki futbolcu, Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


Haber Videosu

: Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek
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