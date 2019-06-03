Brahimi'nin istekleri Galatasaray'ı şoke etti

Yacine Brahimi, transfer şartlarını soran G.Saray'dan şoke edici taleplerde bulundu. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro da menajerlik ücreti isteyince transferinden anında vazgeçildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz hafta içinde yöneticileri şoke eden bir olay yaşandı.

Porto Kulübü ile sözleşmesi sona eren Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi'nin transfer şartlarını soran sarı kırmızılı yöneticiler, aldıkları cevap karşısında şaşırıp kaldı.

Zira 29 yaşındaki futbolcu öyle taleplerde bulundu ki, Galatasaraylılar 'Bu kadar olur!' demekten kendilerini alamadı.

VERGİ VE PRİMLERLE 30 MİLYON EUROYU GEÇİYOR

Bonservisi elinde olan Brahimi, yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro da menajerlik ücreti talep etti.

Toplam 25 milyon euroyu bulan bu rakama, vergiler ve başarı bonusları da dahil edildiğinde futbolcunun maliyeti neresinden baksanız 30 milyon euroya geçiyor. Galatasaray, bu akıl almaz maliyet nedeniyle Brahimi transferinden vazgeçti.