Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi

Süper Lig'de 8 maçta 9 puan toplayabilen, Avrupa Ligi'nde de 3'te 0 çeken Beşiktaş'ta 8 isimle yollar ayrılıyor.

25.10.2019 17:59
Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi

Fikret Orman başkanlığında yeni transferlerle hatrı sayılı bir kadro oluşturan Beşiktaş'ta birçok futbolcunun takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

ERDAL TORUNOĞULLARI KOLLARI SIVADI

Daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluğunda yönetim içerisinde yer alan ve yapılan başarılı transferlerde söz sahibi olan Erdal Torunoğlulları'nın ilk olarak Ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken, başarılı yöneticinin takımdan en az 8 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübe geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan ve oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Karius için Liverpool'la masaya oturmayı planlayan Torunoğulları'nın hedefindeki ikinci ismin Jeremain Lens olduğu kaydedilirken, bu iki oyuncunun haricinde listede Rebocho, Enzo Roco, Elneny, Orkan Çınar, Boyd, Diaby gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SCOUT EKİBİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Devre arası ve yaz ayı transfer dönemlerinde mutlaka 8 futbolcuya teşekkür etmeyi planlayan Erdal Torunoğlulları'nın menajerlere karşı sert tutumu herkes tarafından bilinirken, yönetimin alınacak futbolcular hakkında ortak karar vereceği ve scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışacağı vurgulandı.

(Akşam)


VİDEO: Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi
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YORUMLAR (3)

  • MAÇ İZLEYEMEZ OLDUM:
    Avcı gitmeli, yanlız onun yerine Pep Guardiola bile gelse şuan ki takımdan hiç bir şey olmaz. devre arasında araya 30 m euro sıkışmış gibi görünüyor.
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  • ALİ ECE HAYRANI:
    AVCI ACİL GİTMELİ; HERKES TRANSFER YAPARKEN O BEN GENÇLERLE YAPARIM DYE KENDİNE GÜVENİYORDU. . . DEVRE ARASI ÇOK GEÇ ACİL Bİ KAÇ MAÇLAR ALINMALI. . . DİYECEK ÇOK ŞEY VAR AMA DİYEMİYORUM. . SEVGİLERLE
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  • PAKO:
    ilk başta avcının biletini kessinler ondan sonra adam akıllı bir teknik direktor getirsinler bakalım o zaman ne olacak
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