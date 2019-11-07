Beşiktaş zafer için sahada! Haydi Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşıyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü maçında Braga'ya konuk oluyor. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika yönetiyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Haydi Beşiktaş!
İLK 11'LER
BRAGA: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Roco, Vida, Necip, Kartal, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir