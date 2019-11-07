Beşiktaş zafer için sahada! Haydi Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşıyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

07.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:58
Beşiktaş zafer için sahada! Haydi Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü maçında Braga'ya konuk oluyor. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika yönetiyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Haydi Beşiktaş!

İLK 11'LER

BRAGA: Eduardı, Sequeira, Wallace, Andre Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Roco, Vida, Necip, Kartal, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

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