Boyabat ilçesinde yaz spor okulu açıldı

Boyabat ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulu açıldı.

Boyabat ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulu açıldı.

Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi'nde açılan okulda 10 dalda katılımcılara eğitim verilecek.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, açılışta yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin devam ettiğini söyledi.

Açılışını yaptıkları yaz spor okulunda alanında uzman kişiler tarafından gençlere eğitim verileceğini vurgulayan Çakıcı, "Genç arkadaşlarımız yaz süresince burada farklı spor dallarında eğitimler alacaklar. Belediye olarak spor ve sporcunun hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun