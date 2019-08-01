BOTAŞ'tan konutlarda kullanılan doğalgaza gece zammı!

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli oldu.

1.08.2019 00:20
BOTAŞ'tan konutlarda kullanılan doğalgaza gece zammı!

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında %14.97 oranında artış, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında ise %13.73 artış yaptı.

"1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİDİR"

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."

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