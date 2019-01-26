Boşnaklar Hakkında Söylediği Sözler Nedeniyle Kovulan Rasim Ozan, Beyaz Futbol'a Dönüyor

Beyaz TV'de Ertem Şener'in sunduğu programda yorumcu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklar hakkında söylediği çirkin sözlerden dolayı bir çok kesim tarafından kınanmıştı. Yoğun baskı altındaki kanal yöneticileri ani bir karar alarak Rasim Ozan Kütahyalı'yı kanaldan kovmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın programa tekrar katılacağını programın sunucusu olan Ertem Şener duyurdu. Şener, Kütahyalı'nın, önünüzdeki haftadan itibaren canlı yayınlara katılacağını açıkladı.

TEPKİ NE OLACAK?

Yapılan futbol yorumlarından daha çok söylenen çirkin sözlerle adından söz ettiren programa Rasim Ozan Kütahyalı'nın tekrar gelmesi vatandaşlar tarafından nasıl karşılanacak merak ediliyor.