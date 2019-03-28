Borussia Dortmund, Shinji Kagawa ile Yollarını Ayırıyor

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve yeniden Japonya Milli Takımı'na seçilen Japon yıldıza Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürülmüştü.

ALMAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Siyah-beyazlı kulübün satın alma opsiyonuna sahip olmadığı ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Alman basınından flaş bir iddia geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Kagawa'nın bonservisini 2020 yazına dek elinde bulunduran Dortmund'un gelecek sezonki kadro planlamasıyla ilgili bir haber yaptı.

KAGAWA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Haberde Dortmund yönetiminin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Andre Schurrle ve Sebastian Rode ile birlikte Kagawa'nın da bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceği iddia edildi.

(Fanatik)