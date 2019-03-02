Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Darbe Aldı

Augsburg, Bundesliga'nın 24. haftasında, WWK Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.

BORUSSIA DORTMUND MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor. Augsburg ise puanını 21'e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu.

Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Kaynak: AA