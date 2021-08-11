Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST ADANA12.03112.457-3,42BIST ANKARA2.0992.157-2,71BIST ANTALYA2.1472.214-3,01BIST BALIKESİR1.8781.915-1,89BIST BURSA3.3193.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.031
|12.457
|-3,42
|BIST ANKARA
|2.099
|2.157
|-2,71
|BIST ANTALYA
|2.147
|2.214
|-3,01
|BIST BALIKESİR
|1.878
|1.915
|-1,89
|BIST BURSA
|3.319
|3.337
|-0,55
|BIST DENIZLI
|1.957
|1.998
|-2,05
|BIST ISTANBUL
|1.511
|1.529
|-1,19
|BIST IZMIR
|3.398
|3.483
|-2,44
|BIST KAYSERI
|11.500
|11.823
|-2,73
|BIST KOCAELI
|3.668
|3.774
|-2,79
|BIST KONYA
|2.262
|2.348
|-3,64
|BIST TEKIRDAĞ
|9.670
|10.040
|-3,69
|BIST AYDIN
|1.208
|1.242
|-2,76
|BIST MANISA
|1.391
|1.411
|-1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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