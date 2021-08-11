Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)2.066.213.475Garanti Bankası1.683.963.330Ereğli Demir Çelik1.242.006.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.066.213.475
Garanti Bankası1.683.963.330
Ereğli Demir Çelik1.242.006.796
Şişe Cam1.195.206.065
Türk Hava Yolları931.249.328
Tüpraş729.868.824
Koç Holding500.904.326
Yapı ve Kredi Bankası484.477.439
ASELSAN367.111.468
Akbank360.105.264
Petkim350.148.926
Koza Altın335.986.835
İş Bankası (C)318.744.832
Arçelik291.587.824
Bim Mağazalar284.941.228
Emlak Konut GMYO265.057.395
SASA Polyester254.405.199
Doğan Holding195.135.098
Tofaş Oto Fabrikası187.519.107
Ford Otosan186.235.354
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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