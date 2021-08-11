Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)2.066.213.475Garanti Bankası1.683.963.330Ereğli Demir Çelik1.242.006.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.066.213.475
|Garanti Bankası
|1.683.963.330
|Ereğli Demir Çelik
|1.242.006.796
|Şişe Cam
|1.195.206.065
|Türk Hava Yolları
|931.249.328
|Tüpraş
|729.868.824
|Koç Holding
|500.904.326
|Yapı ve Kredi Bankası
|484.477.439
|ASELSAN
|367.111.468
|Akbank
|360.105.264
|Petkim
|350.148.926
|Koza Altın
|335.986.835
|İş Bankası (C)
|318.744.832
|Arçelik
|291.587.824
|Bim Mağazalar
|284.941.228
|Emlak Konut GMYO
|265.057.395
|SASA Polyester
|254.405.199
|Doğan Holding
|195.135.098
|Tofaş Oto Fabrikası
|187.519.107
|Ford Otosan
|186.235.354
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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