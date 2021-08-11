Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2634.313-1,15BIST SINAİ2.5282.586-2,24BIST GIDA, İÇECEK1.9141.938-1,22BIST TEKSTIL, DERİ9831.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.263
|4.313
|-1,15
|BIST SINAİ
|2.528
|2.586
|-2,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.914
|1.938
|-1,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|983
|1.006
|-2,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.512
|1.560
|-3,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.908
|1.966
|-2,95
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.681
|1.719
|-2,17
|BIST METAL ANA
|5.400
|5.552
|-2,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.650
|3.697
|-1,27
|BIST MADENCİLİK
|1.422
|1.457
|-2,40
|BIST HİZMETLER
|1.131
|1.147
|-1,38
|BIST ELEKTRİK
|84
|85
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.637
|1.685
|-2,85
|BIST TURİZM
|289
|298
|-3,12
|BIST TİCARET
|3.261
|3.285
|-0,76
|BIST İLETİŞİM
|376
|383
|-1,99
|BIST SPOR
|1.130
|1.143
|-1,19
|BIST İNŞAAT
|1.763
|1.779
|-0,88
|BIST MALİ
|1.346
|1.366
|-1,51
|BIST BANKA
|1.245
|1.273
|-2,21
|BIST SİGORTA
|5.245
|5.360
|-2,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|927
|952
|-2,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.184
|1.193
|-0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|588
|-1,57
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.897
|4.953
|-1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|1.852
|1.915
|-3,25
|BIST BİLİŞİM
|873
|897
|-2,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.032
|1.045
|-1,25
|BIST LİKİT BANKA
|1.085
|1.111
|-2,35
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.671
|1.713
|-2,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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