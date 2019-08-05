Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,14 1,06 7,55
İhlas Holding 0,52 0,49 6,12 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,14
|1,06
|7,55
|İhlas Holding
|0,52
|0,49
|6,12
|Koza Madencilik
|7,44
|7,10
|4,79
|Alarko GMYO
|44,12
|42,20
|4,55
|Tukaş
|4,62
|4,46
|3,59
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|5,10
|3,53
|Hektaş
|14,31
|13,84
|3,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,02
|2,94
|Türk Traktör
|36,00
|35,00
|2,86
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,09
|2,75
|Ege Endüstri
|532,00
|519,20
|2,47
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,70
|2,35
|Şok Marketler
|10,49
|10,26
|2,24
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
|Koza Altın
|57,00
|56,10
|1,60
|İttifak Holding
|5,89
|5,80
|1,55
|Türk Hava Yolları
|12,50
|12,31
|1,54
|Otokar
|123,60
|121,80
|1,48
|T.S.K.B.
|0,84
|0,83
|1,20
|Pegasus
|49,00
|48,46
|1,11
Kaynak: AA
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