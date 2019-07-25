Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,25 2,36 -4,66
İhlas Holding 0,45 0,47 -4,26...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,25
|2,36
|-4,66
|İhlas Holding
|0,45
|0,47
|-4,26
|TAV Havalimanları
|25,00
|25,92
|-3,55
|Tekfen Holding
|25,06
|25,86
|-3,09
|Bim Mağazalar
|46,00
|47,40
|-2,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Kardemir (D)
|2,24
|2,30
|-2,61
|Turkcell
|13,21
|13,56
|-2,58
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|1,28
|-2,34
|Garanti Bankası
|9,67
|9,90
|-2,32
|Pegasus
|47,34
|48,46
|-2,31
|Soda Sanayii
|6,35
|6,50
|-2,31
|İş Fin.Kir.
|2,65
|2,71
|-2,21
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,96
|-2,16
|Akbank
|7,50
|7,66
|-2,09
|Net Holding
|1,62
|1,65
|-1,82
|Şişe Cam
|5,02
|5,11
|-1,76
|T. Halk Bankası
|6,23
|6,34
|-1,74
|Aselsan
|18,18
|18,50
|-1,73
|Afyon Çimento
|4,03
|4,10
|-1,71
Kaynak: AA