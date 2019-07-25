Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,25 2,36 -4,66
İhlas Holding 0,45 0,47 -4,26...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,25 2,36 -4,66
İhlas Holding 0,45 0,47 -4,26
TAV Havalimanları 25,00 25,92 -3,55
Tekfen Holding 25,06 25,86 -3,09
Bim Mağazalar 46,00 47,40 -2,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Kardemir (D) 2,24 2,30 -2,61
Turkcell 13,21 13,56 -2,58
Emlak Konut GMYO 1,25 1,28 -2,34
Garanti Bankası 9,67 9,90 -2,32
Pegasus 47,34 48,46 -2,31
Soda Sanayii 6,35 6,50 -2,31
İş Fin.Kir. 2,65 2,71 -2,21
Türk Hava Yolları 12,68 12,96 -2,16
Akbank 7,50 7,66 -2,09
Net Holding 1,62 1,65 -1,82
Şişe Cam 5,02 5,11 -1,76
T. Halk Bankası 6,23 6,34 -1,74
Aselsan 18,18 18,50 -1,73
Afyon Çimento 4,03 4,10 -1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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