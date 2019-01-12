Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22'lik kazançla 91.687,04 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.280,82 puanı, en yüksek ise 92.028,48 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,67'lik artışla 99.408,83 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,79'luk değerle 107.740,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,35'lik kazançla 71.886,99 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,07'lik primle 92.675,71 puana yükseldi. Söz konusu dönemde yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi ise Ford Otosan oldu.

FORD OTOSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,54 ile Ford Otosan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,67'lik artışla Verusa Holding, yüzde 12,17'lik yükselişle de Tofaş Otomobil Fabrikası izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE BERA HOLDİNG OLDU

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,22 ile Bera Holding olurken, bu hisseyi yüzde 7,06'lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 4,30'luk azalışla da Net Holding takip etti.

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ GARANTİ BANKASI OLDU

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 766 milyon 430 bin 36 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 419 milyon 96 bin 288 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 130 milyon 392 bin 572 lirayla Akbank takip etti.

EN DEĞERLİ ŞİRKET KOÇ HOLDİNG

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 987 milyon 752 bin 789 lirayla Koç Holding, 33 milyar 222 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 701 milyon 393 bin 920 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.