: Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı

02.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:00

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde bulunan açıklamada, Cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatılarak, söz konusu yasağa ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildiği bildirildi.

SORUMLULUK YATIRIM KURULUŞLARINDA

Açıklamada, "Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir. Kurulumuz Karar Organı'nın 2 Mart 2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 2 Mart 2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.

Kaynak: İHA

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