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TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın değişeceğini iddia etti. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü.

02.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:03
TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü

'ın eski yöneticisi ve gazeteci , bomba bir iddiada bulundu. Işık sosyal medya hesabından, "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını tartışmaya başladı.

İşte o paylaşım:

TFF'nin bu iddiayla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.


Haber Videosu

: Bomba iddia: TFF Başkanı değişiyor
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HABER YORUMLARI (11)

  • GENC FENERBAHCELİ:
    Beceremedin bu isi nihat ozdemir diyerleri gibi iktidarin usagi oldugunuzdan agziniza burnunuza doladiniz futbolu biraz Daha yalakalik yaparak turkiyenin en buyuk ihalelerini alalim diye nihat Sunu bilki kefenin cebi yok bu dunyada olmasa bile 25 milyon fenerbahce taraftarinin iki eli senin vede yanindaki emek calanlarin ahirette yakanizda olacak satilmislar
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  • KARTAL NADO:
    o zaman , Demirören ( BJK ) , Özdemir ( FB ) derken tekrar hoş geldin Ulusoy ( GS ) olabilir mi dersiniz ?
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  • KEBAPÇI SELO:
    Auta çıkan topu korner vererekmi, muriç in nizami golüne faul vererekmi feneri şampiyon yapacakmış. Kuldan utanmanız yok ama Allahtan korkarak yorum yapın.
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