TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü

02.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:03

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, bomba bir iddiada bulundu. Işık sosyal medya hesabından, "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını tartışmaya başladı.

İşte o paylaşım:

TFF'nin bu iddiayla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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