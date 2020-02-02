TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın değişeceğini iddia etti. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü.
02.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:03
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, bomba bir iddiada bulundu. Işık sosyal medya hesabından, "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını tartışmaya başladı.
İşte o paylaşım:
TFF'nin bu iddiayla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
Haber Videosu: Bomba iddia: TFF Başkanı değişiyor
HABER YORUMLARI (11)
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Butu n takımlara eşit mesafe adalet sahibi biri olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beceremedin bu isi nihat ozdemir diyerleri gibi iktidarin usagi oldugunuzdan agziniza burnunuza doladiniz futbolu biraz Daha yalakalik yaparak turkiyenin en buyuk ihalelerini alalim diye nihat Sunu bilki kefenin cebi yok bu dunyada olmasa bile 25 milyon fenerbahce taraftarinin iki eli senin vede yanindaki emek calanlarin ahirette yakanizda olacak satilmislarCevap Yaz Yayından Kaldır
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NE OLDU ŞİKECİLER BEKLENTİNİZİ KARŞILAMADIMICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o zaman , Demirören ( BJK ) , Özdemir ( FB ) derken tekrar hoş geldin Ulusoy ( GS ) olabilir mi dersiniz ?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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tff başkanlığı abdurrahim albayraka yakışırCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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palabıyık olacakmış lig oynanmadan febeşe şampıyonluk verecekmişCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Auta çıkan topu korner vererekmi, muriç in nizami golüne faul vererekmi feneri şampiyon yapacakmış. Kuldan utanmanız yok ama Allahtan korkarak yorum yapın.Yayından Kaldır
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trabzona ondan itimas geçti.1 Yayından Kaldır
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aziz yldırım olsun TFF BAŞKANICevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Sadece TFF başkanı değil Zekeriya Alp''te değişmeli .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır