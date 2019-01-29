Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı
Türkiye Kupasındaki Boluspor maçında hat-trick yapan 18 yaşındaki Yunus Akgün, 3. golü attıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Maç sonrası konuşan Akgün, "Hat-trick sonrası gözyaşlarımı tutamadım. Galatasaray formasıyla gol atmanın tadı başka." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi. Yunus Akgün, 4-1 kazanılan Boluspor maçında 3 gol 1 asistle oynadı.
Maç sonrası konuşan Yunus Akgün şunları söyledi:
"Abilerimin, takım arkadaşlarımın, ayağına yüreğine sağlık. 18 yaşımda hat-trick yapmak bana nasip oldu bu formayla, Allah'a şükür. Topu da kaptım. Gözyaşlarımı tutamadım hat-trick sonrası, Galatasaray formasıyla gol atmanın tadı başka. Şans geldiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk gol Keçiörengücü maçından sonra gelmişti. İnşallah nice goller ve asistler nasip olur."
YORUMLAR (2)
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forvet forvet diye yırtınıyorlar görende sanki şampiyonlar liginde final oynayacaklar sanır bizim ligde tıngırdayın gidin al feneri vur beşiktaşa bunlarda aynı zaten bu sene başakşehir aksilik olmazsa şampiyon olurCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Forvet istiyodunuz alın size yerli milli forvetCevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır