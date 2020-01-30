: Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı

30.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç yeteneği Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı. Boluspor, 2001 doğumlu genç yıldızın transferinin maliyetine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Boluspor A takımına yükselen Erkan Süer, yalnız bir maçta 71 dakika forma giydi.

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