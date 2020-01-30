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Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı

Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı.

30.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:51
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç yeteneği Erkan Süer'in transferi için 'la anlaştıklarını açıkladı. Boluspor, 2001 doğumlu genç yıldızın transferinin maliyetine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Boluspor A takımına yükselen Erkan Süer, yalnız bir maçta 71 dakika forma giydi.


Haber Videosu

: Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
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HABER YORUMLARI (6)

  • 100 KGDAN MOHAMMED ALİGİLLER:
    18 yaşında ne ara yıldız oldu messi mi bu da 18 yaşında yıldız olacak acep?
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  • RECEP:
    Sebep olanlara teşekkürler işte böyle civan gençler görmek istiyoruz futbol mücadele, azim , dayanma gücü isteyen bir spordur si yöneticilerin görevi onlara en güzel şekilde bakmaktır, bu gençler baktıkça verimli olur ama yaşlı olana ne kadar emek versen de artık kaslar yorulmuştur almazlar bunu herkesin bilmesi lazımdır.
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  • TIRIŞKADAN İŞLER:
    Kardeş oynatmazsan kimseyi Metin Oktay yapamazsın.lemina bu hale nasıl geldi? Bir sürü maçta kötü oynamasına rağmen hoca oynattı ve şimdi çok iyi form tuttu.aynı şey gençler için de geçerli.hatta onların daha çok böyle desteğe ihtiyaçları var özellikle özgüven için...
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