Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç yeteneği Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı. Boluspor, 2001 doğumlu genç yıldızın transferinin maliyetine dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Bu sezon Boluspor A takımına yükselen Erkan Süer, yalnız bir maçta 71 dakika forma giydi.
Haber Videosu: Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
-
Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Yaw heee he, mal1 Yayından Kaldır
-
18 yaşında ne ara yıldız oldu messi mi bu da 18 yaşında yıldız olacak acep?Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
-
Sebep olanlara teşekkürler işte böyle civan gençler görmek istiyoruz futbol mücadele, azim , dayanma gücü isteyen bir spordur si yöneticilerin görevi onlara en güzel şekilde bakmaktır, bu gençler baktıkça verimli olur ama yaşlı olana ne kadar emek versen de artık kaslar yorulmuştur almazlar bunu herkesin bilmesi lazımdır.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
işte bu yeni metin oktaylar emre akbabalar bülent korkmazlar keşfedinCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
-
Kardeş oynatmazsan kimseyi Metin Oktay yapamazsın.lemina bu hale nasıl geldi? Bir sürü maçta kötü oynamasına rağmen hoca oynattı ve şimdi çok iyi form tuttu.aynı şey gençler için de geçerli.hatta onların daha çok böyle desteğe ihtiyaçları var özellikle özgüven için...6 1 Yayından Kaldır