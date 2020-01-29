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Bogdan Lobont'un Nefis Kurtarışı

2002-03 Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Ajax ile Milan eşleşti. San Siro’da oynanan maçta gelişen Milan atağında art arda gelen tehlikeli pozisyonların ardından Christian Brocchi’nin çektiği sert sut, savunma oyuncusuna çarpıp yon değiştirdi. Ajax’in Rumen kalecisi Bogdan Lobont kontrpiyede kalmasını rağmen olağanüstü bir refleksle pozisyonu kurtardı ve golü önledi.

29.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:19

2002-03 Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde ile eşleşti. San Siro'da oynanan maçta gelişen Milan atağında art arda gelen tehlikeli pozisyonların ardından Christian Brocchi'nin çektiği sert sut, savunma oyuncusuna çarpıp yon değiştirdi. Ajax'in Rumen kalecisi Bogdan Lobont kontrpiyede kalmasını rağmen olağanüstü bir refleksle pozisyonu kurtardı ve golü önledi.

Kaynak: Dugout

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