"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular

02.11.2019 17:02

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. İstanbul Sanat Fuarı'nın açılışlarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, boğazlarla ilgili yetkinin İBB'de olmadığını söyledi. Siz ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, Bakan'ın sözlerini talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi.

"SAYIN BAKAN YA UNUTTU YA DA UNUTTURDULAR"

Söz konusu soruya verdiği yanıtta İBB'nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Boğaziçi İmar Müdürlüğümüz burada yapılaşmayla ilgili olarak denetçi, gözlemci, ruhsatlandıran, yanlış ve aykırı uygulamaların yıkımını yapan ve yıllardır bu şekilde hizmet eden bir kurum. İBB kurumunu Sayın Bakan ya unuttu ya da unutturdular." ifadelerini kullandı.

"BU YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ ÖNERİYORUM"

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Boğazların her iki yakasını koruyan bir İBB yönetimi var artık. Çok titiz, çok kararlıyız. İstanbul halkı 16 milyon insan, bize yetki verdi, dedi ki: Boğazları siz koruyacaksınız. Dolayısıyla biz bu korumanın ya da bu sürecin en emin noktasıyız. Böyle bir arayışın demokrasiye vereceği zarar, anayasaya vereceği zarar, 16 milyon insana saygısızlık gibi çok parametrelerimiz var. O bakımdan bu yanlıştan dönmelerini öneriyorum. Kararı hazırlayanlar ile alakalı fikrimi söylemiştim. Yine söyleyeyim: 31 Mart'taki seçimi iptal etme konusundaki ısrarcı davranıp bu iptali yapanlarla, bunu yapanlar aynı kişiler. O bakımdan İBB yetkilidir. Kimse İstanbul'da gölge bir belediye kurma çabası içerisinde olmasın. İstanbul Belediyesi'nde 16 milyon insanın desteğini almış bir yönetim var, bir belediye başkanı var. Lütfen keyfini çıkarsınlar."

BAKAN KURUM NE DEMİŞTİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili olarak İBB'nin yetkisinin elinden alınmadığını, İBB'nin zaten imar yetkisinin bulunmadığını söylemişti.

Bakan Kurum, "Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma söz konusu. Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu. Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur. Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden olmayan yetkisini almak söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.