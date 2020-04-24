Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Beşiktaş'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Boateng, Balotelli'nin Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Yönetim, İtalyan forvetle video konferans ile görüşme yapacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı. Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan Kara Kartal'da yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

KENDİSİ İÇİN ŞARTI 2 YIL

Ganalı yıldız Boateng, ilk olarak Beşiktaş'ın maaşını 1.5 milyon Euro'dan 1 milyon Euro civarına indirirse kalması teklifine olumlu bakabileceğini belirtti. Daha önce herhangi bir indirime yanaşmayan Ganalı, 2 yıl daha üst düzey oynayabileceğini belirterek 2 yıllık sözleşme istedi. Boateng bir de öneride bulundu.

"BALOTELLI, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"

Ganalı oyuncu, Balotelli ile görüştüğünü ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız forvetin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Çılgın bir yapıya sahip olmasına rağmen İtalyan oyuncunun iyi bir insan ve çok iyi futbolcu olduğunu yöneticilere anlattı.

"PARAYI SORUN ETMEZ"

Boateng, 29 yaşındaki santrforun para konusunda da sorun çıkarmayacağı sözünü verirken; Balotelli ile bir görüşme yapılmasını önerdi.

Beşiktaş yönetiminin de önümüzdeki günlerde İtalyan forvet ile bir video konferans için anlaştığı öğrenildi. Boateng'in de önerisiyle Beşiktaş'ın transfer listesine giren Balotelli'nin, kulübü Brescia ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

İtalya Serie A'da son sırada yer alan Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalacak olan Balotelli için bonservis ödenmeyecek olması siyah-beyazlıların transfere pozitif bakmasını sağladı. Devre arasında Galatasaray'a önerilen İtalyan forvetin yıllık 1.5 milyon Euro kazandığı ve bu rakama Beşiktaş'a gelebileceği belirtildi.

(Sabah)