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Kevin Prince Boateng, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıttı.

21.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:25
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı. Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

İşte Boateng'in yeni imajı:

Kaynak: İHA

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