Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı
Barcelona'ya imza atan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bir tanem" isimli şarkısını söyledi.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in Türkçe mesajını yayımladı.
Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, "Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim." ifadelerini kullandı.
KİRALIK GELDİ
Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya'nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz Yayından Kaldır