BMW'de CEO'luk görevine Oliver Zipse atandı

Otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi BMW, CEO'luk görevine, 16 Ağustos'tan itibaren başlamak üzere Oliver Zipse'i atayacağını duyurdu. Zipse, daha önce, şirkete ikinci bir dönem için aynı görevi yürütmeyi düşünmediğini bildiren Harald Kruger'in yerini alacak.

Oliver Zipse

"KARARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR LİDER OLACAK"

BMW Denetleme Kurulu Başkanı Nobert Reithofer, "Oliver Zipse, BMW için kararlı ve çözüm odaklı bir lider olacak. BMW'yle birlikte geleceğe yön verecek" dedi.

Kaynak: DHA