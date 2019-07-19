BMW'de CEO'luk görevine Oliver Zipse atandı
Alman otomotiv devi BMW'nin yeni CEO'su Oliver Zipse oldu. Zipse'nin göreve 16 Ağustos'tan itibaren başlayacağı bildirildi.
Otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi BMW, CEO'luk görevine, 16 Ağustos'tan itibaren başlamak üzere Oliver Zipse'i atayacağını duyurdu. Zipse, daha önce, şirkete ikinci bir dönem için aynı görevi yürütmeyi düşünmediğini bildiren Harald Kruger'in yerini alacak.
"KARARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR LİDER OLACAK"
BMW Denetleme Kurulu Başkanı Nobert Reithofer, "Oliver Zipse, BMW için kararlı ve çözüm odaklı bir lider olacak. BMW'yle birlikte geleceğe yön verecek" dedi.
Kaynak: DHA
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