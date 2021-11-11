Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?

Geçmişi 1960'lara kadar dayanan Black friday için geri sayım başladı. Black friday, hem e ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black friday her yıl, dünya genelinde büyük coşkuyla karşılanıyor. Peki ülkemizde bu yıl Black friday ne zaman?

EFSANE CUMA ( BALACK FRİDAY ) NE ZAMAN?

Türkiye'de Black friday ya da Efsane cuma diye anılan alışveriş çılgınlığı, bu yıl 26 Kasım 2021 günü başlayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Black friday, 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Black friday tatil sayılmaz ancak mağazalar o güne özel geç saatlere kadar açık olur.

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