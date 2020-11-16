BKM: Temassız ödeme Ekim'de yıllık yüzde 281 arttı
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BKM: Temassız ödeme Ekim'de yıllık yüzde 281 arttı

16.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:46
BKM: Temassız ödeme Ekim'de yıllık yüzde 281 arttı

Temassız ödemeler Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artarak 210 milyona ulaştı.

Temassız ödemeler Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artarak 210 milyona ulaştı. 

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı geçen yıl Ekim ayında yüzde 11 düzeyindeyken, bu yıl yüzde 39'a yükseldi. Böylece, Ekim ayında her 5 mağaza içi ödemeden 2'si temassız yapıldı. 

BKM'nin verilerine göre, Ekim'de kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüdü. Söz konusu dönemde internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 52 artarken, temassız ödemeler ise 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı.BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 110.3 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 91.2 milyar lirasında kredi kartları, 19.1 milyar TL'sinde lirasında banka kartları kullanıldı. 

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 28 oldu. (Tablo)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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