Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Bankalararası Kart Merkezi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. 350 TL üzerindeki işlemler temassız ve şifreli olarak yapılabilecek.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

350 TL ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER ŞİFRELİ YAPILACAK

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

GEÇEN YIL 250 TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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