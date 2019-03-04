Bize Her Yer Trabzon' Diye Bağıran Fb Taraftarı Sözlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle istemeye gittikleri Fatma Baltacı'nın (21) babasının "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" diyerek, şart koştuğu minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağıran Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22) müjdeli haberi aldı. Baba Cengiz Baltacı, şartının yerine getirilmesi üzerine gençlerin evlenmesine izin verdi.

İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak 'Ben Trabzonsporluyum' diye bağırırsa, kızını verebileceğini söyledi. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye koyuldu.

Görüntüleri izleyen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar Fatma Baltacı'yı istemeye gitti. Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren Sağlam ile kızın evlenmesine izin verdi. Aile arasında gençlerin söz yüzükleri takıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA