BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselir mi? BitTorrent (BTT) coin ne zaman yükselecek?
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BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselir mi? BitTorrent (BTT) coin ne zaman yükselecek?

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BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselir mi? BitTorrent (BTT) coin ne zaman yükselecek?

BitTorrent (BTT) coin yorum, BitTorrent fiyat kaba bir uyandırma çağrısı zarar gördü. BTT fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0135 $ 'a ulaştıktan sonra son birkaç günde % 35'ten fazla düştü. Piyasa değeri 5,7 milyar dolara düştü. Ayrıca, kripto para birimi sıralamasında ilk 20'den şu anki 25'e taşındı.

Ne oldu: BitTorrent, dünyanın en büyük torrent şirketidir. Firmanın ürünleri, dosya indirmek için dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tron'dan Justin Sun tarafından 2018'de satın alındı. Geçtiğimiz birkaç ay içinde BTT fiyatı durdurulamaz bir rallideydi. Geçen yılın Kasım ayındaki en düşük seviyesinden % 3.200'den fazla yükseldi.

Bu eğilim çoğunlukla BitTorrent platformunun artan kullanımından kaynaklanıyor. 200 milyondan fazla BitTorrent cüzdanı ve 100 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı var. Ayrıca, çoğunlukla büyük altcoinlerin son zamanlardaki artışından kaynaklanıyor. Nitekim, son zamanlarda, Theta ve Filecoin gibi bazı kripto paralar, dünyanın en büyük blok zinciri projeleri haline gelmek için belirsizlikten çıktı.

BitTorrent fiyat tahmini

Günlük grafik, BTT fiyatının son birkaç ayda önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor. Bu, RSI ve MACD gibi en iyi osilatörler aşırı alım seviyesine taşınırken, fiyatın kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde yükseldiğini gördü.

Ancak, son üç gün üst üste düşen fiyatla birlikte ivme düştü. Bu, BitTorrent fiyatı için tehlikeli olabilir çünkü daha fazla alıcıyı coinlerini satmaya itebilir. Bu olursa, 20 Mart'taki en düşük seviye olan 0,0038 dolara düşebilir.

Ancak, diğer alıcıların düşüşleri satın almak için geri geldiğini görebiliyorduk. Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkarsa yükseliş eğilimi teyit edilecektir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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