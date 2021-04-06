BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent (BTT) ve Ripple (XRP) kripto para birimleri son 24 saatte rekor seviyelerde çekim yapıyor

BitTorrent coin yorum: 5 Nisan Pazartesi itibariyle, iki kripto para birimi dünya çapında ağda "dışarıda ve yaklaşık" durumda. Ripple ve BitTorrent para birimleri rekor artışlar gösterdi ve son 24 saatte büyük bir fiyat artışı yaşadı.

Coinmarketcap'e göre kripto para birimi Ripple (XRP)% 30,7 oranında değer kazandı. Cryptocurrency verilerini takip etmek için kullanılan çevrimiçi platform, Ripple'ı 0.8018 $ 'a çıkararak, varlığı 35 milyar $' dan fazla olan piyasa değeri sıralamasında yedinci sıraya yerleştiriyor.

Jetonun BitTorrent para birimindeki (BTT) fiyatı, son 24 saatte% 60 artarak 0,012 ABD Doları değerine ulaştı. BitCoin Portalına göre , artış, geçen hafta sonundan bu yana% 226 birikmiş olan devam eden yüksekliğin bir parçası.

Zirveye rağmen XRP, 4 Ocak 2018'de belirlenen 3.67 $ 'lık tarihi yüksek seviyenin hala altında.

Ripple'daki artışa ne sebep oldu?

Coin Telegraph'a göre, kripto para biriminin fiyatı , Ripple'ın Asya'nın en büyük uluslararası ödeme şirketlerinden biri olan Tranglo'da % 40 hissesini satın almasının ardından artışkaydetti .

Ayrıca uzman web sitesine göre, XRP'nin değeri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple ve yöneticilerine karşı bir dava açtığı Aralık 2020'de keskin bir şekilde düştü. O zamandan beri XRP'nin fiyatı yükseldi. Token, SEC davasından sonra meydana gelen tüm kayıplardan kurtuldu.

BitTorrent'teki artışa ne sebep oldu?

Coin Telegraph portalı da BitTorrent'teki artışın nedeninin Pazar günü bazı geliştirme güncellemelerinin duyurulması olduğuna dikkat çekti. Ağın merkeziyetsizleştirilmesinde bir artış ve bakım modunun tamamlanmasını içerir ve kriptografik pompa olarak bir destek görevi görür.

Geçtiğimiz ay, BTT, fiyatın, henüz resmi olarak açıklanmayan yaklaşan bir token yanmasını öngören büyük sahiplerden etkilenmesinden sonra önemli ölçüde yükseldi.