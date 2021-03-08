BitTorrent (BTT) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip
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BitTorrent (BTT) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip

08.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:46
BitTorrent (BTT) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip

Kripto para piyasası, geçen hafta artan düşüş ivmesiyle karşı karşıya kaldı ve Bitcoin'in 45.000 $ fiyat aralığına düşmesiyle birlikte, piyasanın altcoinlerinin çoğu da BTC'yi takip etti ve daha düşük işlem gördü. BitTorrent (BTT) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip

BİTTORENT (BTT) YORUM

BitTorrent'in fiyatı son 7 günde yüzde 28'in üzerinde düştü ve şu anda 0,0011 $ değerinde. Bir gün içinde madeni paranın fiyatı yüzde 8'in üzerinde düştüğü için düşüş baskısı görülebilir. Madeni para şu anda destek seviyesini mevcut işlem fiyatı civarında test ediyor ve bu destek başarısız olursa BTT'nin tüm son kazançlarını geri alması ve 0.0004 dolarlık fiyat aralığında işlem yapması muhtemel. Bir yükseliş eğilimi meydana gelirse, 0,0014 dolar aralığında önemli bir direnç var.

Madeni paranın RSI göstergesi aşırı satım bölgesine girerken istikrarlı bir şekilde düşüyor. İlginç bir şekilde, EMA şeritleri madeni paranın işlem fiyatının altına düştü ve madeni para için destek sunuyor.

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