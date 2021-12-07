'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi - Haberler
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'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi 'Bitrota' isimli kripto para borsası hakkında başlatılan soruşturma kapsamda Antalya'da gözaltına alınan K.A., İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (İHA) - 'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - 'Bitrota' isimli kripto para borsası hakkında başlatılan soruşturma kapsamda Antalya'da gözaltına alınan K.A., İstanbul'a getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi'ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulunmuş, bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 'Bitrota' isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin 2018 yılında Kayseri'de kurulduğu ve bir süre sonra buradan taşındığı bilgisine ulaşılması üzerine şirket yöneticileri K.A. ve H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Antalya'da yakalanan K.A., tarifeli uçakla bu akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin akabinde K.A., uçağa gelen polis ekipleri tarafından alınarak sorgu için emniyete götürüldü.

'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi

'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi

'Bitrota' soruşturmasında yakalanan K.A. İstanbul'a getirildi

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