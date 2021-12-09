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Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkında yürütülen 'dolandırıcılık' iddiasıyla önceki gün Antalya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İSTANBUL (İHA) - Hakkında yürütülen 'dolandırıcılık' iddiasıyla önceki gün Antalya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Altun, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 7 Aralık'ta Antalya'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yakalandıktan sonra aynı gün soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilerek Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli Kenan Altun'un polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Altun, 1 günlük gözaltı işleminin ardından bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın sürdüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesaba ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. - İSTANBUL

Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

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