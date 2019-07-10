Bireysel Emeklilik Sistemi'nin toplam büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu

Dünyada olduğu gibi Türkiye`de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesinihedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterekyarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim2003'te başladı ve 16. yıla doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileriotomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKSistatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'TEN 103 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU

EGM temel göstergeleri verilerinden derlenen bilgileregöre, Haziran ayı sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 71oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 86 milyar 995 milyonlirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 13 milyar 117 milyon lira olarakgerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fontutarının toplam büyüklüğü 100 milyar 112 milyon lira oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 103 bin92'yi buldu.

KATILIMCILARIN FON TUTARININ YAKLAŞIK 81 MİLYAR LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 78 milyar 514,2 milyon lirası faizlifonlarda, 8 milyar 480,5 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken,devlet katkısı fon tutarının 12 milyar 163 milyon lirası faizli, 954,4 milyonlirası ise faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki çalışanların fon tutarına da bakıldığında 2 milyar 344,5milyon lira faizli fonlarda, 4 milyar 5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer aldığıgörülüyor. 4 milyon liralık fonun ise henüz faiz bilgisi iletilmemiş durumdabulunuyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 80 milyar 859 milyon lirasıfaizli, 12 milyar 485,5 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

6 AYDA FON BÜYÜKLÜĞÜ 12 MİLYAR LİRA ARTTI

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886,katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Sözkonusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekliolanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fontutarı 10 milyar 435 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 798 milyonlira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 12 milyar 233 milyon liralıkyükseliş görüldü. Emekli sayısı da 13 bin 951 kişi yükseldi.

OTOMATİK KATILIMDA ÇALIŞAN SAYISI 6 MİLYON 353 MİLYONU AŞTI

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeriçalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeliidareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sistemegirerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sistemekatılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olanözel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özelsektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019'dan itibaren BES'li oldu.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibarenotomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanlarınsayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanlarınfon tutarı da 1 milyar 793 milyon lira olmuştu. Geçen yılın sonu itibarıyla isesistemde olanların sayısı 4 milyon 990 bin 786, çalışanların fon tutarı da 4milyar 598 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl haziran sonu itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında,otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 6 milyon 353 bin olurken, bukatılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 5 milyar 118 milyon liraya ulaştı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarınıntoplam büyüklüğü olan 100 milyar 112 milyon lira ile otomatik katılımla sistemedahil olanların biriktirdiği 5 milyar 117 milyon lira dikkate alındığında,sistemin toplam büyüklüğü 105 milyar 229 milyon lira oldu.

BES, ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI'NDA

TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci KalkınmaPlanı'nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik önemli hedefler yeralıyor. Buna göre, plan döneminde yurt içi tasarrufların artırılması ve artantasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardakiyatırımların finansmanına yönlendirilmesiamaçlanıyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi vebireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemidışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemdekalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. Genç kesimde uzundönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devletdestekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemdençıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibiolma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin birkısmını çekme olanağı tanınacak.

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresive fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplaradayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Plan kapsamında, 2023 yılına kadar BES katılımcı sayısının 11,6milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyarliraya çıkarılması hedefleniyor.