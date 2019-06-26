Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, Milli takım kadrosundan çıkarıldı

PAOK forması giyen Amr Warda, bir modele cinsel içerikli mesajlar attığının ifşa edilmesinin ardından bir daha çağrılmamak üzere milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Mısır Futbol Federasyonu, seks içerikli mesajları ortaya çıkan Amr Warda'yı süresiz kadro dışı bıraktı. Federasyondan yapılan açıklamada ''Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Warda, kadrodan çıkartılmıştır'' sözleri kullanıldı.

İSPANYOL MODEL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Kariyerini Yunanistan'ın PAOK takımında sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele Instagram hesabından seks içerikli mesaj yollamıştı. İspanyol model, Warda'nın mesajlarını sosyal medyadan göstermişti. Olayın ardından özellikle Mısır'da genç futbolcuya karşı sert eleştiriler yapılmıştı.

(Sporx)

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