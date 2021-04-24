Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor

Kripto para borsalarında skandallar üst üste gelmeye başladı. Thodex ve VeBitcoin'in ardından benzer bir olay da Goldenco.in'de meydana geldi. Dün geceden beri borsaya erişim sağlanamıyor.

Kripto para piyasası son günlerde en yoğun dönemini yaşıyor. Thodex dolandırıcılığının ardından yaşanan Vebitcoin skandalı sonrası yeni bir gelişme kullanıcıları tedirgin etti. Endişe veren gelişme bu kez Goldenco.in'den geldi.

Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamamaya başladı. Kripto para alım satım platformu Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

"HERHANGİ BİR KAYIP SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Şirketten yapılan açıklamada,"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir. Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

TELEGRAM'DAN AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Telegram grubundan da açıklama yapılırken, kullanıcıların tedirginliği dikkat çekti. Telegram'dan "Pazartesi duyuru yapılacak. Çarşamba günü tekrar alım satım başlayacak. Problem teknik tarafta kontroller yapılıyor" dendi.

Son olarak atılan tweette "Biz buradayız, peki ya sizler?" ifadelerine yer verildi.

ŞİRKET HAKKINDA

Goldexco.in internet sitesinde şirket hakkında 'Denxpro Software LLC. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir şirkettir' ifadeleri yer alıyor.Adres olarak da ABD görülüyor.Denxpro Software internet sitesine girilmeye çalışıldığında ise 'Çok yakında' yazısıyla karşılaşılıyor.