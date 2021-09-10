Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Hollandalı hoca yaptığı açıklamada, "Doğru zamanın geldiğini ve ara vermenin gerekliliğini hissettiğim için böyle bir karar aldım" dedi.

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 74 yaşındaki çalıştırıcı bir dönem A Milli Takım ve Fenerbahçe'de de görev almıştı.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE KARAR ALDI

Sporx'in haberine göre; 74 yaşındaki Hollandalı futbol adamı yaptığı açıklamada koronavirüs döneminin de etkisiyle teknik direktörük görevini artık yapmayacağını söyledi. Son olarak görev yaptığı Curaçao Milli takımıyla da durumu görüştüklerini söyleyen Hiddink, "Doğru zamanın geldiğini ve ara vermenin gerekliliğini hissettiğim için böyle bir karar aldım" diye konuştu.

14 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Guus Hiddink kariyeri boyunca PSV, Fenerbahçe, Valencia, Hollanda Milli Takımı, Real Madrid, Real Betis, Güney Kore, Avusturalya, Rusya, Chelsea, Türkiye Milli Takımı, Anzhi, Çin U21 ve Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırmıştı