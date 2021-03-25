Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda
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Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Tuvalet kağıdı ve benzeri ürünlerin en büyük ham madde üreticilerinden Brezilyalı Suzano, sevkiyatlarda konteyner krizi olduğunu belirterek tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yaptı

Suzano CEO'su Walter Schalka bir mülakatta sevkiyatlar için gereken konteyner talebinin arttığını ve bu durumun şirket sevkiyatlarında gecikmelere neden olabileceğini söyledi. Schalka sevkiyat sıkıntısının kartopu gibi büyüyerek devam edebileceğini dile getirdi.

KARANTİNA DÖNEMİNDE BAŞLADI

Konteyner sıkıntısı, pandemi nedeniyle karantinaların arttığı ve tüketicilerin panik alımlarıyla ürün stokladığı dönemde meydana geldi. Schalka şirketin mart ayında ihracatının tahminlerin üzerinde azalma riski olduğunu ve bazı sevkiyatların nisana kayabileceğini bildirdi.

ENFLASYONA DA YANSIYABİLİR

Küresel piyasalarda son dönemdeki nakliyat sorunları özellikle gıda ve tarımsal ürünlerde sıkıntılara neden oluyor. Konteyner krizi de özellikle Çin'den gelen yoğun talebin etkisiyle aylardır gündemi meşgul ediyor. Konteyner krizi navlun bedellerini artırmaya devam ederse enflasyona da yansıması olması bekleniyor.

Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda
Haber Yorumları (3)
RÜZGARIN OĞLU: Daşla sileriz. Bizim köyde eskiden öyleydi.
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AHMET: kullanmayın la tahret alın sabunla yıkayın daha sağlıklı
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SAMİ: Yağmur ormanlarınızı biraz daha kesin , kalmayıncaya kadar tüketin , ileride ne su görün ne de kağıt ürünü
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