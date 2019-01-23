Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var

Türkiye'nin en uzun 10., Zonguldak'ın ise en uzun 2. mağarası olan Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini çekiyor. 2018 yılında Gökgöl Mağarasına 10 bin 900 kişi ziyaret etti. 2001 yılından bu yana 356 bin 237 kişinin ziyaret ettiği mağarada nikah kıyanlar bile var.

Türkiye'nin gezilebilir ve halka açık 875 metrelik alanı ile en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, yapılan çalışmaların ardından 1 Haziran 2016 tarihinde yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 340 milyon yaşındaki mercan fosillerin bulunduğu mağara, en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahipliği yapıyor. Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin önemli mağaraları arasındaki yerini koruyor.

2001'DEN BU YANA 356 BİN 237 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Mağara içerisinde yapımı tamamlanan aydınlatma, güvenlik, mağara içi köprü gibi çalışmaları da ziyaretçi potansiyelini artırdı. Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip olmasıyla bilinen mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri 'Fosil giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' gibi adlarla nitelendirildi. Gökgöl Mağarası'nı 2001 yılından bu yana 201 bin 832 kişi sivil 154 bin 405 kişi öğrenci olmak üzere 356 bin 237 kişi gezdi. Ayrıca 2018 yılında da 4 bin 900 sivil, 6 bin öğrenci olmak üzere 10 bin 900 kişi ziyaret etti.

NİKAHLARINI MAĞARADA KIYDILAR

Mağaranın tanıtımı için Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri de opera ve yöresel türküler seslendirmiş ve mağarada çekilen klipler büyük ilgi görmüştü. Öte yandan geçen 2018 yılında hayatlarını birleştirmeye karar 30 yaşındaki Gıda Mühendisi Pelin Eker ve 30 yaşındaki Maden Mühendisi Kurtuluş Oymak, salonda nikah kıymak yerine Gökgöl Mağarası'nı tercih etti. Damat Kurtuluş Oymak, "18 yıldır Zonguldak'ta yaşıyoruz. Zonguldak değerleriyle yaşamak zorunda. Biz bu değerlerin bir adım ötesine götürüp zamanın ötesine götürüp bunu gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Ufacık da bir katkımız olsa bundan mutlu olurduk. Nikah ya da böyle etkinliklerin sadece dört duvar arasında değil de doğal ortamlarda olacağını düşünerek böyle bir karar aldık" diye ifade etmişti.

Kaynak: İHA