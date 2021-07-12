Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
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Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda uzun bacaklı ve yaklaşık 5 santim boyundaki binlerce çekirge apronu istila etti. Saat 06.00'da yaşanan olayda, çekirgelerin apronu basması sonrası onları yemek isteyen martılar da piste doğru harekete geçti. Bu sırada bir uçağa martı çarparken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanı ekiplerinin ilaçlama yapmasıyla pist çekirgelerden temizlenirken, hayat kısa süre sonra normale döndü.

Bölgenin hava koşullarının sık sık fırtına ve zorlu doğa koşulları nedeniyle uçakların zorluk yaşadığı İstanbul Havalimanı'nda bu kez de uzun bacaklı ve yaklaşık 5 santim boyundaki binlerce çekirge apronu istila etti. Çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Çok sayıda martı çekirgeleri yemek için bölgeye geldi.

PİSTTEKİ İLAÇLAMA SONRASI HAYAT NORMAL DÖNDÜ

Bu sırada bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti. Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı. İlaçlamanın ardından binlerce çekirge ölüsü martılara kaldı. Fakat bu kez de ilaç nedeniyle martılar ile ilgili endişe başladı.

Airporthaber'deki ilgili fotoğraflar şu şekilde;

Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
Binlerce çekirge İstanbul Havalimanı'nı istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı
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Uçakta unutulan eşyaları alma kuyruğu caddeye taştı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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