Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? Binance'den Açıklama! - Haberler
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Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? Binance'den Açıklama!

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Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? Binance'den Açıklama!

Kripto para uygulaması Binance'da on binlerce Binance kullanıcısı "yanlış veri türü" ikazıyla karşılaştı. Bu ikazın ardından kripto para ile uğraşan Binance kullanıcıları Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? sorularını gündeme taşıdı. Detaylar haberimizde...

Binance kullanıcıları karşılaştıkları uyarının ardından kripto para satın alma veya para çekme gibi birçok işleme erişemedi. Bu durum kullanıcıların aklına Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? sorularını getirdi. Ayrıca konu ile ilgili Binance'den açıklam geldi! Peki, Binance çöktü mü? Binance yanlış veri türü ne anlama gelmektedir? ayrıntılar haberimizde...

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ? YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Binance kullanıcıları bugün uygulamaya girdiklerinde "Yanlış veri türü hatası" uyarısı ile karşılaştılar. Binance'den konu ile ilgili açıklama geldi.

BİNANCE'DEN AÇIKLAMA

Binance yaşanan problem hakkında kullanıcıları için kamuoyuna bir açıklama mesajı yayınladı:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

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