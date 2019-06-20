Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde sıkça gündeme getirilen "TBMM'nin makam aracını kullanıyor" iddialarına sert tepki gösterdi.

"17 YILDIR BU ÜLKEYE HİZMET EDİYORUM"



Seçim çalışmaları kapsamında sahadaki temaslarını sürdüren Binali Yıldırım'a, bir gazeteci "Kullandığınız araçla ilgili tartışma yaşanıyor. Hatta bugün de aynı aracı kullandınız. Başbakanlık tarafından kiralandığı konuşuluyor.Kemal Kılıçdaroğlu da kul hakkı vurgusu yaptı, değerlendirmeniz ne olacak?" şeklinde sordu.

Ben bunu esefle izliyorum diyen Yıldırım "Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar aracımla, başbakanlık evinde oturdu gibi hakikat olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Miyarlarca lira bütçe yönettim, her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapan herkese şahsına gece-gündüz 24 saat hiçbir kısıtlama olmadan araç verilir, korumalar verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım." ifadelerini kullandı.

"BENİM DIŞIMDA YAPILAN ŞEYLER"

Yıldırım konuşmasının devamında, "Bu konuda haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için doğru dürüst koruma bile yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. Ben istesem de bunları reddedemem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanıyım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum. Bu kadar söylüyorum." dedi.