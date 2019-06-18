Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu!

Gençlerbirliği'ni Spor Toto Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Murat Cavcav yönetimi, MKE Ankaragücü'ne veda eden Mustafa Kaplan ile bir araya geldi. Görüşmede yönetim, Kaplan ile anlaşmaya vardı. Bir yıllığına anlaşmaya varılan tecrübeli hoca için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaşıldığını bu görselle duyurdu.

10. KEZ GENÇLERBİRLİĞİ'NE DÖNDÜ

Ankaragücü'nde 5 farklı dönemde iki defa antrenör, üç defa teknik direktörlük görevi yapan Kaplan, Gençlerbirliği'nde ise bir defa oyuncuyu izleme komitesi, bir defa geçici antrenörlük, üç defa antrenörlük ve 4 defa da birer ve ikişer maçlığına teknik direktörlük görevine gelmişti. Bu defa Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'ne 10'uncu defa dönmüş oldu. Merhum Cavcav'dan sonra oğul Cavcav'ın da nöbetçi hocası olan Kaplan, bir kez daha Ankara ekibinde görev alma şansı yakaladı.

Kaynak: DHA