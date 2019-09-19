Beşktaş, Bratislava deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Saat 22.00'de başlayacak zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BRATİSLAVA: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir