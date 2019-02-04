Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı
Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a pankartlı göndermede bulundu.
Beşiktaşlı taraftarların transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a tepkisi dinmiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Tolgay Arslan'a pankart yaptı.
Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında dürüm yediği için Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay'a gönderme yapan taraftarlar, "Dürüm kafalı Tolgay" yazılı bir pankart hazırladı.
Bu pankartın Beşiktaş-Bursaspor maçında açılacağı bildirildi.
YORUMLAR (18)
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her futbolcu yalamadır açık ca söylim bizde burda züğürlük eiyoruz işte mesele bu geriyoruz hep birlikten onlar parasını kazanırken biz bize laf sokuyoruz gerek yok zaten sahtekar hepsiCevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç bjk amblemini öpmedim dedi sanırım. siz de adamı resmen sildiniz. oturup kilo alıp futbolumu bıraksaydı bu yaşta.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırYARGIÇ: kardeş ekmek yediğin yere ihanet edersen bu olur işte bjk armasına saygısızlık eden zaten vatan hainidir sebine gelince iyi bakın yanlız bjk de türk bayragı amblemin içindedir kim bunu anlamayıp laf söylerse o zaten haindir fb ye her zaman bjk gs ts hatta hepsi sahip çıkar oda kardeşlik kötü günlerde meydanda oluşundandır ama lakin fb liler çok itici ve gerici kimseler iyi araştırın en çirkef onların içinde hep çok iyi insanları var zaten ondan hep susuluyor ayıktınYayından Kaldır
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Dingiller elinizdekilere sahip çıksaydınız o zamanCevap Yaz 8 7 Yayından KaldırFENERBAHÇE CUMHURİYETİ: Dingil Şaban kaçanların hepsi mi tutarsınTüm 18 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır