Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı

YARGIÇ:

kardeş ekmek yediğin yere ihanet edersen bu olur işte bjk armasına saygısızlık eden zaten vatan hainidir sebine gelince iyi bakın yanlız bjk de türk bayragı amblemin içindedir kim bunu anlamayıp laf söylerse o zaten haindir fb ye her zaman bjk gs ts hatta hepsi sahip çıkar oda kardeşlik kötü günlerde meydanda oluşundandır ama lakin fb liler çok itici ve gerici kimseler iyi araştırın en çirkef onların içinde hep çok iyi insanları var zaten ondan hep susuluyor ayıktın