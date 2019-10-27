Beşiktaşlı taraftarlardan Ryan Babel'e büyük tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, top ayağına geldiğinde eski oyuncuları Ryan Babel'i ıslıklıyor.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.
MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY TRİBÜNÜNÜ SELAMLADI
Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.
VİDEO: Beşiktaşlı taraftarlardan Ryan Babel'e büyük tepki!