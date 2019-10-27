Beşiktaşlı taraftarlardan Ryan Babel'e büyük tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, top ayağına geldiğinde eski oyuncuları Ryan Babel'i ıslıklıyor.

27.10.2019 19:27
Beşiktaşlı taraftarlardan Ryan Babel'e büyük tepki!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY TRİBÜNÜNÜ SELAMLADI

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.


VİDEO: Beşiktaşlı taraftarlardan Ryan Babel'e büyük tepki!
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