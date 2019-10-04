Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı ve Lens'e protesto

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında evinde Wolverhampton Wanderers'a 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Abdullah Avcı ve Lens'e protesto vardı.

04.10.2019 09:40
Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı ve Lens'e protesto

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta dün akşam hüzün vardı. Wolverhampton karşısında alınan yenilgi sonrasında taraftarlar maç sonu Abdullah Avcı için "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratı yaptı. Maçta kötü performans sergileyenlerden olan Lens de oyundan çıkarken ıslıklandı.

GRUPTA SON SIRADA

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"

Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti. Wolverhampton karşısında 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

LENS ÇIKARKEN ISLIKLANDI, VIDA DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

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YORUMLAR (11)

  • SPOR X:
    beşiktaşın bu haftaki maçı kırılma anı. eğer alanya ya da yenilirlerse. beşiktaş karışır. yalnız alanya da da düşüş var. bu beşiktaşın şansı.
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  • MAHONİ:
    SEN KİMSİN LA HANGİ KUPAYI ALDIN DA BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ DİYOSUN SEN EGOSU ŞİŞİK Bİ HERİFSİN NEYMİŞ EFENDİM BELEDİYE DESTEKLİ TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA OYNATMIŞMIŞ SEN ONU KÜLAHIMA ANLAT HATİCEYE DEĞİL NETİCEYE BAKARLAR FUTBOLDA
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  • MEMET33:
    ÜZÜLECEK BİRŞEY YOK, BU HAFTA AVRUPADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE, ONUNDA RAKİBİ TARSUS İDMANYURDU. RENKDAŞDIR ARKADAŞLAR.
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  • MEMET33:
    HOŞŞŞTTT, , , GİT YORUMUNU TARSUS İDMANYURDU ÜZERİNDEN YAP. BURASI UFAKLIKLARIN ARENASI DEĞİLDİR.
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  • ANTEPLİ:
    arkadaşlar bir galatasaraylı olarak abdullah avcının o takımdan gitmesi lazım yazık oluyor takıma beşiktaş bu değil avrupada bir zamanlar grubunu lider bitiren bir takım ne halde su an yazık gerçekten
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  • EN İYİSİ SENSİN BELLİ:
    11 PUAN FARKTAN ŞAMPİYNLUĞU BEN VERDİM GALİBA SEN DEĞİL SENİ MİLLİ TAKIMDA DA GÖRDÜK
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  • ADINIZI YAZIN:
    ABDULLAH AVCI ASLA BUYUK TAKIMLARDA BASARILI OLAMAZ HICBIRZAMAN BIR FATIH TERIM SENOL GUNES MUSTAFA DENIZLI OLAMAYACAK. . . GIT BASAKSEHIRDE TAKIL SEN KOCUUMMM
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