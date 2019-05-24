Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi
Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"
Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
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Bilicin adi da geciyor hayat why notCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Boşuna para harcamayı Boşuna heveslenmeyin Şampiyonluğa Kral ambargosu koyuldu Okadar :) Ezik jimnastik Ezik bahçe Kuşlar cik cik :)))))))))Cevap Yaz 13 20 Yayından Kaldır1903: Yürügit şikeciler kabadayı küstah çirkef adamı parator yaptınız sizin gibi eziklere böylesi yakışır şikeciler sizi16 9 Yayından Kaldır
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bize yere yatan değil, SALDIRAN teknik direktör lazım. hakkımızı savunabilecek, yılmayacak, takımı geride oynatmayacak, saçma sapan futbolcuları takımda tutmayacak adam lazım. onun adı SERGEN YALÇIN.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Guti takimin basindaCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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